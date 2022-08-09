Motorine indirim geldi

Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşın etkisiyle sarsılan piyasaları takip eden akaryakıt fiyatlarında hareketlenme yaşanıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düşecek.

ise ortalama 20.03 TL’den satılıyor.