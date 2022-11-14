Motorine indirim geliyor

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrolü takip eden akaryakıt fiyatlarında oynaklık devam ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Kasım’da geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 56 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL’lik fiyat indirimi bekleniyor.

İndiriminin uygulanması halinde motorinin litresi İstanbul’da 24 lira 82 kuruşa düşecek. Depolar Ankara’da 24 lira 95 kuruşa, İzmir’de ise 24 lira 98 kuruşa dolacak.