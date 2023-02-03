Motorine indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkisiyle hareketlenen brent petrol fiyatları akaryakıtta ani değişikliklere neden oluyor.

Motorinde dünün ardından bugün de indirim gelirken LPG ise zamlandı. Öte yandan motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL’den satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL’den satılıyor.