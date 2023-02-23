Motorine indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle hareketlenen brent petrol nedeniyle akaryakıtta ani zam ve indirimler geliyor.
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol ve dolardaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatlarında benzine dün 48 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzin 20 lira seviyelerine geriledi.
Sektör kaynakları benzinin ardından motorine yeni indirimi duyurdu. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli motorinde 63 kuruşluk indirim geliyor.
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,85 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,22 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,91 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,28 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 21,19 TL
Motorin fiyatı: 21,60 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,10 TL
Motorin fiyatı: 21,64 TL