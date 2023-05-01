Motorine indirim geliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatları akaryakıtta ani zam ve indirimlere neden oluyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre

fiyatı 20.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL’den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor