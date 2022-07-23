Motorine indirim geliyor

Zamlardan bunalan vatandaşların yüzünü bir nebze olsun güldürecek haber geldi. Motorine 92 kuruşluk indirim yapılacağı açıklandı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

23 Temmuz 2022 tarihinde; bir indirim haberi geldi. Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor