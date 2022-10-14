Motorine zam geliyor

Piyasalardaki hareketliliği takip eden akaryakıt fiyatlarında oynaklık sürüyor. Motorine yeniden zam bekleniyor.

Bir hafta içinde gelen 4 zammın ardından önceki gece 2 lira 14 kuruşluk indirim gelen motorinde bu gece zam bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam gelecek.

Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 94,66 dolar seviyesinde bulunuyor. Avrupa’da doğalgaz krizi nedeniyle dizele olan talebin artması, dizel fiyatlarının benzinin belirgin olarak üzerinde olmasına neden oluyor.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,35 TL’ye, Ankara’da 27,46 TL’ye, İzmir’de 27,49 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,60 TL, Ankara’da 20,74 TL, İzmir’de 20,73 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.