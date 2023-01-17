Motorine zam geliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıtta ani düşüş ve yükselişlere neden oluyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor. .

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.