Motorine zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrolde dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatlarına da ani zam ve indirimler geliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt kalemlerinden motorin fiyatına bu gece yarısı zam bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, OPEC+ ülkeleri aldığı kararla birlikte petrol üretiminde sınırlamaya gitmişti. Petrol üretiminde sınırlama akaryakıt fiyatlarına zammı beraberinde getirdi. Geçen hafta benzin fiyatına gelen zammın ardından bu gece motorin fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

OPEC+ ülkelerinin kararıyla Brent petrolde yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle geçen hafta benzine 1,12 TL zam yapıldı. Benzin fiyatlarının ardından bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatlarının da 67 kuruş civarında zamlanması bekleniyor.

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin üretimi azaltma kararının aksine İran, Guyana, Norveç, Kazakistan, Brezilya ve Nijerya’nın piyasaya daha fazla petrol sürmesiyle birlikte Brent petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,09 azalışla uluslararası piyasalarda 85,04 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,66 dolardan alıcı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 22,42 TL

Motorin: 20,42 TL

ANKARA

Benzin: 22,83 TL

Motorin: 20,77 TL

İZMİR

Benzin: 22,81 TL

Motorin: 20,85 TL