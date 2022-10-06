Motorine zam geliyor

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla sarsılan piyasaları izleyen akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısında pompaya yansıyan benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

7 Ekim itibariyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 25.56 liradan satılıyor.

ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.