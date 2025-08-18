Motorize 112 Acil Sağlık Timi Kaza Yaptı

KAZA HÜKÜMETİ İNCELEME ALTINDA

Antalya’da, bir ihbara gitmekte olan Motorize 112 Acil Sağlık timine ait motosiklet kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendi ve önündeki otomobile arkadan çarptı. Bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü sağlık çalışanı yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı ve Meltem köprülü kavşağında gerçekleşti.

SÜREÇ NASIL GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A.U. tarafından yönetilen 07 BIC 557 plakalı Motorize 112 Acil Sağlık ekibi, ilerlerken motosikletin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten son anda atılan sağlık görevlisi Mehmet A.U., yolun karşı şeridine savruldu. Motosiklet bu esnada, Hakan Yılmaz’a ait 35 ZRD 81 plakalı Fiat marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SAĞLIK DURUMU VE İFADELER

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan Motorize 112 Acil Sağlık çalışanı Mehmet A.U., mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 35 ZRD 81 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Yılmaz, “Biz en sağ şeritte normal seyir halindeyken, bir anda arkadan kayarak gelen motorun bize vurduğunu düşünüyoruz. Ne olduğunu tam olarak göremedim. Sürücü bizden yaklaşık 50 metre gerideydi. Ayaktaydı ama kolunda ve vücudunda yaralar vardı. Motordan düştükten sonra herhalde kayarak bize vurdu. Her şeyin başı sağlık, önemli olan can” şeklinde ifade verdi.