Motorlu Araç Kaldırıma Çarptı, Yaraladı

KAZA DETAYLARI

Bursa’da meydana gelen bir motosiklet kazasında sürücü Batuhan Güneş hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı T.H. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 03.00 civarında Duaçınarı Mahallesi’ndeki Ankara Yolu Caddesi’nde yaşandı. Batuhan Güneş’in kontrolünü kaybettikten sonra, 16 BPZ 219 plakalı motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu, Güneş yola savrulurken arkadaşı T.H. da yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri kaza yerine geldi.

TEDAVİ VE DURUM

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Batuhan Güneş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Arkadaşı T.H.’nin tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Batuhan Güneş’in 3 gün içerisinde düğününün olacağı bilgisi dikkat çekiyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra kaldırıma çarptığı ve ardından yola savrulduğu görülüyor. Batuhan Güneş’in bu çarpmanın ardından kaldırıma düştüğü, arkadaşı T.H.’nin ise oldukça ileriye fırladığı belirleniyor. Yaralı T.H., yerde yattığı sırada Güneş’e yardım etmeye çalışırken bir süre sonra ayakta duramayarak yere oturduğu da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.