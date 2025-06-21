Motorlu Araçla Kaza Geçiren Polis

YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Karaman’da YKS sınavına gitmek için yola çıkan bir motosiklet sürücüsü, geçirdiği kaza sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi Kuva-yı Milliye Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, T.K. 24 AZ 058 plakalı motosikletiyle YKS sınavına giderken, M.Y. kontrolündeki 70 FF 519 plakalı Volkswagen marka otomobille kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak ambulansa alındı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yandan, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün bir polis memuru olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.