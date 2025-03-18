Haberler

Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2025 Verileri Açıklandı

ŞUBAT AYINDA TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI ARTMIŞTIR

Türkiye genelinde Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıt trafiğe kaydediliyor. Bu dönemde Zonguldak’taki trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 194 bin 543 olarak belirleniyor. TÜİK, 2025 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaşıyor.

ARAÇ TİPLERİ DAĞILIMI

Zonguldak’ta Şubat 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı toplam 194 bin 543 olarak kaydediliyor. Kentte en fazla bulunan araç türü otomobiller oluyor ve bu sayının 109 bin 954 olarak tespit ediliyor. Ayrıca 32 bin 283 motosiklet, 27 bin 957 kamyonet, 10 bin 763 traktör, 6 bin 888 kamyon, 4 bin 230 minibüs, 1.810 otobüs ve 658 özel amaçlı araç trafikte yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Züleyha Ortak’ın Evinde İnfaz: Yeğen Tutuklandı

Şişli’de duşa kabin tamiri için gelen adamın yeğeni tarafından öldürülmesi olayında, miras anlaşmazlığı gerekçe gösterildi. Cinayet anının kamera görüntüleri de yayımlandı.
Haberler

Kağıthane’de Bayram Alışveriş Festivali Başladı

Ramazan'a Özel Bayram Alışveriş Festivali, 14 Mart'ta Kağıthane Hasbahçe'de başladı. Festivalde %70'e varan indirimlerle ürünler satılıyor, aileler için eğlenceler ve sokak lezzetleri sunuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.