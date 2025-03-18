Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2025 Verileri Açıklandı

ŞUBAT AYINDA TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI ARTMIŞTIR

Türkiye genelinde Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıt trafiğe kaydediliyor. Bu dönemde Zonguldak’taki trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 194 bin 543 olarak belirleniyor. TÜİK, 2025 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaşıyor.

ARAÇ TİPLERİ DAĞILIMI

Zonguldak’ta Şubat 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı toplam 194 bin 543 olarak kaydediliyor. Kentte en fazla bulunan araç türü otomobiller oluyor ve bu sayının 109 bin 954 olarak tespit ediliyor. Ayrıca 32 bin 283 motosiklet, 27 bin 957 kamyonet, 10 bin 763 traktör, 6 bin 888 kamyon, 4 bin 230 minibüs, 1.810 otobüs ve 658 özel amaçlı araç trafikte yer alıyor.