Motorlu Testereyle Elini Kesen İşçi Yaralandı

İŞÇİ MOTORLU TESTEREYLE YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda ağaç kesimi yapan bir işçi, motorlu testere ile sağ elini keserek yaralandı. Olay, saat 15.00 civarında Tüfekçikonak Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede gerçekleşti.

OLAY YERİNE AMBULANS SEVKEDİLDİ

43 yaşındaki orman işçisi Yusuf B., bir anlık dikkatsizlikten dolayı yaralanarak acil bir şekilde olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından yaralı, daha ileri tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

JANDARMA TAHKİKAT BAŞLATTI

Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.