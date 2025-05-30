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Motorsiklet-otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

KAZA SAAT 23.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kaza gerçekleşti. Kaza, saat 23.00 sularında Orhangazi ilçesi Yeniköy Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yeniköy yönünden Orhangazi istikametine seyir eden E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ehliyeti olmayan M.B.B. (16) idaresindeki 16 AOM 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TARLAYA UÇTU

Kaza sonrasında, kontrolü kaybeden otomobil bir tarlaya uçtu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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