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Motoryat Kazasında Kaptan Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bakımını yaptığı motoryatta pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Uysal, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 14.00 civarında Turgutreis’teki marinada yaşandı. Motoryatın bakımını yapan Soner Uysal, pasarellanın kontrolsüz bir şekilde çalışması sonucunda sıkıştı.

İLK MÜDAHALE VE TAŞIMA SÜRECİ

Çevredeki diğer kaptanlar ve yat sahipleri, Uysal’a hemen ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ciddi yaralanan Uysal’ı ilçedeki özel bir hastaneye hızlı bir şekilde kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen, Uysal kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Soner Uysal’ın cenazesi, gözlemlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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