Motosiklet, 3,5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Olayın Gelişimi

Büyükçekmece’de, yürüyüş yoluna giren bir motosikletin 3,5 yaşındaki bir çocuğa çarptığı olay meydana geldi. Olay, Mimar Sinan Sahil’de gerçekleşti. İddialar doğrultusunda, yasak olmasına rağmen bu alana giren motosikletli, küçük Muhammed Taha Toraman’a çarptı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ciddi yaralanmalar geçiren çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü de gözaltına alındı. Çocuğun vücudunda kırıkların bulunduğu bilgisi edinildi.