Haberler

Motosiklet, 3,5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Olayın Gelişimi

Büyükçekmece’de, yürüyüş yoluna giren bir motosikletin 3,5 yaşındaki bir çocuğa çarptığı olay meydana geldi. Olay, Mimar Sinan Sahil’de gerçekleşti. İddialar doğrultusunda, yasak olmasına rağmen bu alana giren motosikletli, küçük Muhammed Taha Toraman’a çarptı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ciddi yaralanmalar geçiren çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü de gözaltına alındı. Çocuğun vücudunda kırıkların bulunduğu bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kültür Yolu Festivali Olaylı Geçti

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali, sahnedeki sanatçılara yönelik saldırılar ve konserlerdeki olaylarla gündeme geldi; çok sayıda kişi yaralandı.
Haberler

Şili Biberiyle Reçel Üretimi Yapıyor

Bursa'da Cafer Yıldırım, geleneksel yöntemlerle ürettiği Şili biberi reçeliyle tatlı ve acı tatları birleştiriyor. Bu yenilikçi ürün, hem kahvaltılarda hem de yemeklerde sos olarak ilgi görüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.