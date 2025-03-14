Motosiklet Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

MOTOSİKLETTE KISADIŞI KIVILCIM YANGINA NEDEN OLDU

Bodrum’da aküsüne takviye yapılan bir motosiklet, alanda kısa devre nedeniyle alev aldı. Yangın, motosikletin tamamen yanarak kül olmasına sebep oldu. Olay, Bodrum ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli motosikletin aküsüne destek verildiği sırada beklenmedik bir kısa devre oluştu.

YANGINA MÜDAHALE GECİKMEDİ

Alevler bir anda yükselirken, motosikletin sahibi yangını söndürmek için kendi çabalarını sarf etti. Ancak başarılı olamayan sürücü, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı fakat motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın hakkında soruşturma başlatıldı.