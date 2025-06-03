Motosiklet, Ani Manevra İle Devrildi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ATAŞEHİR’de hareket halinde bulunan bir motosiklet, önüne aniden çıkan bir cip nedeniyle sürücüsünün yaptığı manevra ile devrildi. Motosiklet sürücüsü, yolun karşı şeridine savrulurken, hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, dün saat 10.00 civarında İçerenköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET DEVİRİLDİ

Caddeden ilerleyen motosikletin sürücüsü, aniden önüne çıkan cipe çarpmamak için manevra yapmak durumunda kaldı. Bu ani hareket sonucu sürücü, motosiklet üzerinde hakimiyetini kaybetti ve kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü karşı şeride savruldu ve bir hafif ticari aracın altına girmekten son anda kurtuldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın görüntüleri, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.