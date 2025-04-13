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Motosiklet Bariyerlere Çarparak Kaza Geçirdi

KAZA YERİ VE OLAYIN AYRINTILARI

Bursa’da bir otobanda meydana gelen kazada kamyonete çarparak savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Nilüfer ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki Şehir Hastanesi yakınında gerçekleşti. Henüz plakası tespit edilemeyen motosiklet ile seyreden Yusuf Mayil, önünde giden Aykut A. idaresindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis teamülleri çerçevesinde çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsü Yusuf Mayil’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü Aykut A. gözaltına alınırken, Mayil’in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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