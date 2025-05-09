Motosiklet Beton Mikseriyle Çarpıştı, Öldü

KAZANIN DETAYLARI

Kocaeli’nin Gebze bölgesinde meydana gelen kaza, motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz’ın (23) hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yılmaz, kullandığı motosikletle bir beton mikserine çarparak ağır yaralandı. Hayatını kaybettiği kazanın ardından Yılmaz’ın cenazesi, gerekli otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

CENAZE TÖRENİ

Cenaze, Kirazpınar Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camisi’ne getirildi ve burada ikindi namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Törenin tamamlanmasının ardından Saniye Yılmaz, Pelitli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Kaza ile ilgili olarak gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü A.Ç.’nin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelere devam ediyor.