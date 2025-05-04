Motosiklet Çalındı, Gemi Zinciriyle Bağlandı

MOTOSİKLETİ ÇALINAN BABA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Eskişehir’de, 8 çocuk babası Şaban Çataldaş’ın ekmek teknesi olan motosikleti, taksitlerinin sona ermesinin hemen ardından çalındı. Çataldaş’ın 26 AJN 771 plakalı 3 tekerlekli motosikleti, geri dönüşüm işi için kullanılırken, çalınmasının üzerinden yalnızca bir gün geçmişti. Araç, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alize Sokak’taki evinin bahçesine toplam 4 kilit ile bağlanmıştı ancak bu tedbir yeterli olmadı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Şaban Çataldaş, çalınan motosikletinin bulunmasının ardından oldukça sevindi. Polis ekipleri, çalınan aracı kısa süre içinde bularak sahibine teslim etti. Motosikletinin 110 bin TL değerinde olduğunu belirten Çataldaş, “Toplamda 100 bin TL maddi zararım oldu. Aracımın farı, koltuğu, aküsü gibi birçok yerinde hasar oluştu” dedi. Yaşadığı bu talihsizlikle birlikte, motosikletinin güvenliğini sağlamak amacıyla, açılmasının zor olması için bu sefer gemi zinciri ile ağaca bağladığını ifade etti.

HIRSIZLARA TEPKİ

Motosikletinin tekrar çalınmasını istemeyen Çataldaş, hırsızlara seslenerek, “Başka zengin birinin motorunu çalın. Benimle uğraşmayın. Şu an aracı kullanamıyorum. Farı, düdüğü, kornası yok” diye konuştu. Motosikletinin durumunu özetlerken, “Motorun kendi 120-130 bin lira ama şu anda 100 bin lira masraf çıktı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, aracının ruhsatı için tekrar işlem yaptırmak zorunda kalacağını da dile getirdi. “Bin 700 lira çekme parası verdim. Yine ruhsat işlemleri için de aynı tutar söz konusu olacak” şeklinde ekledi.

MADDİ ZARAR İLE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Şaban Çataldaş, yaşadığı maddi zorluğun yanı sıra güvenlik endişesini de dile getirdi. Ekmek parasını kazanmak için kullandığı motosikletinin güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler denemeye karar verdi. “Gemi zinciri ile bağladım, eğer yine yapacaklarsa, bırakayım gitsinler. Bilmiyorum, artık ne olacak?” şeklinde üzüntüsünü belirtti.