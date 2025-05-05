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Motosiklet Çalındı, Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAATLER

Gaziantep’te, bir binanın önüne bırakılan motosiklet çalındı. Bu olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti.

ŞÜPHELİYİ BELİRYEN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Nasır D.’ye ait 27 ALY 165 plakalı motosiklet, park edildiği binanın önünden bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şüphelinin motosikletin direksiyon kilidini kırıp araca bindiği ve oradan uzaklaştığı görünüyor.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Motosikletini bulamayan Nasır D., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmaları başlattı.

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