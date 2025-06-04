Motosiklet Çarpan Yaya Yaralandı

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI YAKALADI

Siirt’te bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi’nde, dün gece saatlerinde gerçekleşti. Motosikletin sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Yüksel D.’ye motosiklet çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine kaza yerine sevk edildi. Yaralanan Yüksel D., yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Yüksel D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Motosiklet sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.