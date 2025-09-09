Haberler

Motosiklet Çarpınca Hava Savruldu, Yaralı

FECİ KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bursa’da bir cipin çarpması sonucu bir motosikletli genç ağır yaralandı. Kaza, saat 18.30’da Yenişehir ilçesinde bulunan İznik Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, park halindeki cip aniden yola çıkarken, karşı yönden gelmekte olan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savruldu ve yere düştü.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE VE HASTANEYE GÖTÜRÜLME SÜRECİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan motosikletli, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatmış durumda.

