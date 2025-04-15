Motosiklet Çarpıp Savruldu, 1 Öldü

ANKARA’DAKİ MOTOSİKLET KAZASI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak savruldu. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Doğukent Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

GÖRGÜ TANIKLARI YARDIM ETTİ

Çarpmanın ardından motosikletin sürücüsü ve yolcusu savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye taşımak için harekete geçti. Sağlık ekipleri yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırırken, diğer bireyin hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği ile ilgili önemli bir tartışma konusu oluşturuyor.