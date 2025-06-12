Motosiklet Çarpışması, Çocuk Yaralandı

İNEGÖL’DE TRAFİK KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet K. (12) ağır yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 2’nci Yunus Emre Sokak’ta gerçekleşti. Mehmet K. (29) yönetimindeki 16 KFD 52 plakalı hafif ticari araç, Muhammet K. idaresindeki 16 BBT 219 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen motosikletten düşen Muhammet K., ağır şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Muhammet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla alakalı polis, detaylı bir inceleme başlattı. Olayın sebebine dair araştırmalar sürüyor.