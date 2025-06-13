Motosiklet çarpışmasını önlemek isteyen yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay’da, İskenderun ilçesinin Denizciler Mahallesi mevkisinde meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücüsünün karşı yöne geçmekte olan başka bir motosikletliye çarpmaktan kaçınmaya çalıştığı sırada gerçekleşti. Sürücü, bu manevra sırasında dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA YERİNDEN AÇIKLAMALAR

Kaza ile ilgili bilgi veren Kemal Güler, “Motosikletli beş-altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor birdenbire çıkınca, vurmamak için frene basıldı ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı. Çok şükür, olayı yaralı olarak atlattı” şeklinde konuştu.