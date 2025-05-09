Motosiklet Çarpıştı, İki Genç Yaralandı

GENÇLERİN MOTOSİKLET KAZASI GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 2 genç yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Olay, Manavgat’a bağlı Çolaklı Mahallesi 2013 Sokak ile Üç Tepeler Caddesi kavşağında meydana geldi.

KAZANIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, Azat Ö.’nün kullandığı 07 BJJ 884 plakalı motosiklet, cadde boyunca seyir halindeyken, cami bahçesinden dikkatsizce yola çıkan Ahmet G. yönetimindeki 07 AJD 475 plakalı Mercedes marka ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, önce park halinde bulunan bir Toyota otomobile çarptı ve ardından yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak park halindeki Tofaş marka otomobilin altına girdi.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Kazanın sonucunda motosiklet sürücüsü Azat Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan Barış B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.