Motosiklet Çarptı, Kadın Yaralandı

KAZA VE YARALANMA OLAYI

Edirne’de, yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ. motosikletle çarpışma sonucu yaralandı. Kaza, Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. S.İ. yolun karşısına geçerken, M.I.’nın kullandığı 22 ADK 631 plakalı motosiklet ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.İ. yere düştü, motosiklet sürücüsü M.I. ise yaklaşık 50 metre sürüklendi.

MÜDAHALE VE HASTANE TRANSFERİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirdi. İlk müdahale sonrasında, her iki yaralı ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi ve bu durum, kazayla ilgili inceleme başlatılmasına neden oldu.