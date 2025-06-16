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Motosiklet Çarptı, Şirvan Yaralandı

KAZA VE YARALANMA OLDU

Ordu’da, yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu (47), motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü U.G. (20) gözaltına alındı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Bülbül Deresi Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre alkollü olan U.G., 52 AGH 430 plakalı motosikletle yaya yolunda yürüyen Kalpaklıoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadına çevredekiler hemen yardım etti.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olaya dair ihbar yapıldıktan sonra sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan Kalpaklıoğlu, sağlık ekiplerinin sağladığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda motosiklet sürücüsü U.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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