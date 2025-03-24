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Motosiklet Çöpe Takıldı, Sürücü Yaralandı

TRAFFİK KAZASI ORHANGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, Orhangazi yakınlarında saat 18:30 sıralarında meydana geliyor. Burada, motosiklet yol kenarındaki çöplerle temas ederek savruluyor ve metreselce sürükleniyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İstanbul’dan Bursa istikametine giden Bilal Er yönetimindeki motosiklet, Orhangazi civarında yol kenarındaki çöp birikintisine takılıyor. Yaşanan bu olay sonucunda motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Olayın ardından acil durum ekipleri olay yerine yönlendiriliyor ve ilk müdahale burada gerçekleştiriliyor. Sonrasında motosiklet sürücüsü, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

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