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Motosiklet Denetiminde 472 Sürücüye Ceza Kesildi

MOTOSİKLET DENETİMİ YAPILDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında kusurlu bulunan 472 sürücüye toplamda 897 bin 903 TL idari para cezası kesildi ve 8 araç trafikten men edildi.

DENEYİMLİ EKİPLER İLE DENETİM

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerinin katılımıyla 24 ekip ve 46 personel, KGYS üzerinden yapılan denetimde bin 162 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimler sonucunda, 269’unu kask maddesinden oluşmak üzere toplam 472 sürücüye ceza uygulandı ve 8 araç trafikten çıkarıldı.

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