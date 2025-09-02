Haberler

Motosiklet Denetiminde 747 Cezalı Araç

Manisa’da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde toplamda 747 araç ve sürücüsüne 2 milyon 156 bin 872 TL tutarında idari para cezası kesilirken, 28 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 31 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 32 ekip ve 68 trafik personeli görev aldı.

Yapılan denetimler neticesinde toplamda 2 bin 847 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 747 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda toplam 2 milyon 156 bin 872 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde öne çıkan ihlaller arasında; 12 plaka eksikliği, 32 muayenesiz araç, 42 ehliyetsiz sürücü, 10 yetersiz ehliyet, 15 yaya yollarında motosiklet kullanımı ve 448 kasksız sürücü yer aldı. Ayrıca, 188 farklı kanun maddesi kapsamında işlem yapıldığı da belirtildi.

