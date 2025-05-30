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Motosiklet Denetiminde 959 Sürücü Cezalandırıldı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Manisa ili genelinde emniyet trafik ekipleri tarafından 27-28 Mayıs tarihleri arasında motosikletlilere yönelik düzenlenen denetimlerde toplamda 91 araç trafikten men edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 959 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 884 bin 771 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

DENETİM DETAYLARI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerinin katılımıyla 41 ekip ve toplam 74 personel yer aldı. 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen bu denetimlerde 3 bin 166 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu olarak tespit edilen 959 araç ve sürücüsüne toplamda 2 milyon 884 bin 771 TL’lik cezalar kesildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI

Yapılan denetimlerde ayrıca 91 motosiklet, çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edildi. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyumu artırmak amacıyla devam edeceği belirtildi.

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