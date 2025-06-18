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Motosiklet Denetimlerinde 126 Sürücüye Ceza

DENETİMLERDE CİDDİ CEZA UYGULAMASI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ta yaptığı denetimlerde toplam 126 motosiklet sürücüsüne 510 bin 503 TL ceza uyguladı. Ayrıca, 13 motosiklet trafikten men edildi. Manavgat’ta gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” uygulaması çerçevesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş kapsamlı bir denetim düzenledi.

SÜRÜCÜLERİN KURAL İHLALLERİ

Yapılan denetimler sonucunda 88 sürücü kask takmamaktan, 11 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücü plakası olmayan motosiklet kullanmaktan, 6 sürücü abartı egzoz kullanmaktan ve 13 sürücü sigortasız ile muayenesiz araç kullanmaktan ceza aldı. Toplamda 126 motosiklet sürücüsüne 510 bin 503 TL idari para cezası kesildi ve 13 motosiklet bu denetimler sonucu trafikten men edildi.

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