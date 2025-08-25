Haberler

Motosiklet Devrildi, İki Kişi Yaralandı

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Malatya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir motosiklet devrilerek metrelerce savruldu. Kazada, iki kişi ağır yaralanma durumu yaşadı. Kaza, saat 21.15 sularında Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINI DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Ö.T. yönetimindeki 44 AGJ 032 plakalı motosiklet, Dilek yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve devrildi. Bu talihsiz olayda, sürücü Ö.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K.V. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ufuk A., Hatice C.’yi bıçakladı

Manisa'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşanmış olduğu eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayarak bir hastaneye sevk edilmesine neden oldu. Olay Kocasinan'da yaşandı.
Haberler

S.Ö., Ailesiyle Kavga Etti, Endişe Yarattı

Eskişehir'de bir adam, ailesiyle kavga ettikten sonra kendini bir odaya kapattı. Özel harekat polislerinin müdahalesiyle çıkarılan şahıs, ambulanstayken annesine seslendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.