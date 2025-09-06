Motosiklet Devrildi, Sürücü Sürüklendi

DEVİLEN MOTOSİKLETTE YAŞANAN KAZA

Ankara’da yağmurun neden olduğu kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yenimahalle ilçesinin İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bir motosiklet, yokuş aşağı seyrederken kayarak devriliyor. Devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürükleniyor, ancak sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatıyor. Bu kazanın anları güvenlik kamerasına yansıyor.

BİSİKLETLE YAĞMURDAN KORUNMA

Yenimahalle Batıkent’te meydana gelen bir diğer olayda, aniden başlayan sağanak yağmurdan korunmak isteyen bir bisikletli, otobüs durağına sığınıyor. Yolda suyun yüksekliğinin kaldırımı aştığı sırada, bisikletli durağın oturma alanında ayakta beklerken görüntüleniyor.