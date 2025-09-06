Haberler

Motosiklet Devrildi, Sürücü Sürüklendi

DEVİLEN MOTOSİKLETTE YAŞANAN KAZA

Ankara’da yağmurun neden olduğu kaygan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yenimahalle ilçesinin İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bir motosiklet, yokuş aşağı seyrederken kayarak devriliyor. Devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürükleniyor, ancak sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatıyor. Bu kazanın anları güvenlik kamerasına yansıyor.

BİSİKLETLE YAĞMURDAN KORUNMA

Yenimahalle Batıkent’te meydana gelen bir diğer olayda, aniden başlayan sağanak yağmurdan korunmak isteyen bir bisikletli, otobüs durağına sığınıyor. Yolda suyun yüksekliğinin kaldırımı aştığı sırada, bisikletli durağın oturma alanında ayakta beklerken görüntüleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Haberler

Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.