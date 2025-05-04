Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

ŞÜPHELİ KAZA OLDU
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, seyir sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay, Side Mahallesi Çakalderesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, B.B. yönetimindeki 07 BEN 832 plakalı motosiklet, Antalya-Alanya D-400 Karayolu’nda Alanya yönüne doğru ilerlerken, sürücüsü kontrolü kaybederek kaldırım taşına çarptı ve devrildi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE
Kaza sonrası çevredekilerin hemen durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.