Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Körfez ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, saat 19.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaşandı.

SÜRGÜT YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara yönünde seyir halinde olan Semih Ö. idaresindeki 06 BPJ 721 plakalı otomobil, Emre D. tarafından sürülen 41 AUU 919 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından devrilen motosikletten düşen Emre D., yaralandı. Başında bulunan kask sayesinde büyük bir tehlikeden kurtulduğu ifade edilen motosiklet sürücüsü, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayda otomobilin sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla polis merkeziye götürüldü. Kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.