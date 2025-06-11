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Motosiklet Devrildi, Üç Kişi Yaralandı

ACI KAZA SONUCU YARALANANLAR

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucunda 62 yaşındaki R.B. ile 2 torunu, 9 yaşındaki Ç.B.K. ve 8 yaşındaki V.K. yaralandı. R.B.’nin kullandığı 35 CHK 945 plakalı motosiklet, Bozalan Mahallesi ile Mecidiye Mahallesi arasında direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla devrildi.

OLAY YERİNE ACİL SERVİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında, olayın gerçekleştiği yere derhal 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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