Motosiklet Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin duvara çarpmasıyla gerçekleşen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Ulukapı Mahallesi yönünde olup Çeltikçi Mahallesi’nde gerçekleşti.
KAZA DETAYLARI
Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan sürücü Ali Efe Acar’ın kullandığı 07 BTM 510 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yolun sol tarafındaki duvara çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Efe Acar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.