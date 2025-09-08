Motosiklet, Engelli Vatandaşa Çarptı

ENGELLİ VATANDAŞA MOTOSEKLET ÇARPTI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir vatandaşa motosiklet çarpması sonucu kaza meydana geldi. “Mustafa abi” olarak bilinen zihinsel engelli Mustafa Taşağır, bu kazada yaralandı ve hemen Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay, Fatih Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mustafa Taşağır, yolun karşısına geçmeye çalışırken, seyir halindeki 34 NMR 21 plakalı bir motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Çarpmanın ardından, çevredeki vatandaşlar hemen müdahalede bulundu. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri de çağrıldı. Yaralı Taşağır, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mustafa Taşağır’ın çarpma esnasında yere düşüşü net bir şekilde görüldü.