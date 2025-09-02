Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar’da MXGP TÜRKİYE hazırlıklarını anlattı

AFYONKARAHİSAR’DA MOTOR SPORLARI ŞÖLENİ

Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan 9’uncu MXGP Türkiye (Dünya Motokros Şampiyonası) organizasyonu öncesinde hazırlıkların devam ettiğini ifade etti. Baysan, “Burada gerçekten bir motor sporları şöleni hazırladık” açıklamasında bulundu. 3-7 Eylül tarihleri arasında hem motor sporları hem de festival heyecanı Afyonkarahisar’da yaşanacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı ise 6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Aynı tarihlerde, ülkenin en büyük entegre gençlik spor festivali NG Afyon Motofest de gerçekleştirilecek. 8 yılda 9 kez kesintisiz olarak yapılan şampiyona ve festivale bu yıl da büyük bir katılım bekleniyor.

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

Oğuz Baysan, şampiyona ve festival hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parkurun son aşamaya geldiğini ve optimum sulamaya geçildiğini belirten Baysan, “Bu yıl 2025 sezonunda 9’uncusunu gerçekleştireceğimiz MXGP Dünya Şampiyonası ve Motofest’i sunacağız. Hazırlıklar son aşamada. Parkur neredeyse tamamen tamamlandı ve emniyet bariyerleri de dahil olmak üzere yalnızca makyaj kısmı kaldı. Festival alanında çadırlar kuruldu ve tüm hazırlıklar yapıldı.” dedi. Baysan, ayrıca “Bir fuar geçirdik, alan çok kötüydü, ancak belediyemizin desteğiyle eski haline getirildi ve elektrik altyapısı da yenilendi” ifadesini kulandı.

PARKURDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK MI?

Parkurda son dakika değişikliklerinin olabileceğini söyleyen Baysan, “Bu yıl parkurda büyük bir değişiklik yok. Ancak son dakika gelen kayıtlar doğrultusunda son hafta tekrar gözden geçireceğiz. Ayın 1’inde yapılacak kontrol sonucunda denemek istediğimiz figürleri biraz değiştirebiliriz. Bu durum, yarışçıların bunu önceden bilmesini istemediğimiz için belli olmuyor” şeklinde konuştu.

EYLÜL’ÜN İLK HAFTASINI BEKLİYORUZ

Baysan, herkesi Afyonkarahisar’a davet etti. “Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi ile Valiliğimiz birlikte büyük bir motor sporları şöleni hazırladık” diyen Baysan, festivalde dünyanın en iyi motokros yarışcılarını ağırlayacaklarını belirtti. Ayrıca, “Öncelikle Afyonkarahisar halkını, ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerinden tüm motor spor severleri ve müzik tutkunlarını Afyonkarahisar’a bekliyoruz. 2025 sezonunda klasikleşen eylülün ilk haftasında hep beraber olmayı umut ediyoruz. Herkesi burada görmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.