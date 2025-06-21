Motosiklet Günü İçin Farkındalık Çalışması

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dünya Motosiklet Günü nedeniyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkisinde kurulan trafik kontrol noktasında özellikle motosiklet sürücüleri durduruldu ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme yapıldı.

KASK VE EŞYALARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Denetim sırasında durdurulan sürücülere, kask takmanın önemi, koruyucu ekipman kullanımı, şerit ihlalleri, birbirleri arasında geçiş yapma ve trafikte görünür olmanın hayati değeri gibi konularda bilgi verildi. Ekipler, kask takmayan sürücüleri uyarırken, kurallara uyan sürücülere de teşekkür etti. Etkinliğe katılanlara broşürler dağıtıldı; motosiklet kazalarının büyük oranda hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiği bilgisi üzerinde duruldu.

TRAFFIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ MESAJ

Trafik polisleri, durdurdukları her sürücüye şu mesajı iletti: “Trafikte kaskım kafamda, kurallar aklımda.” Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tarz farkındalık çalışmalarının yıl boyunca süreceğini açıkladı.