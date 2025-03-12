Motosiklet Hafif Araca Çarptı, Sürücü Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, önünde seyreden hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geliyor.

KAZA VE YARALANMA

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda önünde giden hafif ticari araca çarpıyor. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor.

Kazanın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılıyor. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlatıyor.