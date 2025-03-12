Haberler

Motosiklet Hafif Araca Çarptı, Sürücü Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, önünde seyreden hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geliyor.

KAZA VE YARALANMA

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda önünde giden hafif ticari araca çarpıyor. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralanıyor.

Kazanın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılıyor. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlatıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Park Halindeki Araca Saldırı

Birecik'te park halindeki bir araca motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.
Haberler

Edremit’te Servis Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Edremit'te dönüş sırasında yangın çıkan bir servis otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.