Motosiklet, Hafif Ticari Araca Çarptı

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, yol kenarında duran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, bir başka sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi.

KAZANIN OLDUĞU NOKTA

Kaza, Arnavutköy ilçesindeki Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, motosiklet, duraksayan hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü yola fırladı ve o esnada yolda seyir halinde olan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin aynı güzergahtaki araca arkadan çarptığı ve yere savrulduğu anlar net bir şekilde yer aldı. Bu olay, sürücüler için dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.