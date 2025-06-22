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Motosiklet Hırsızı İskenderun’da Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı. İskenderun’daki Meydan Mahallesi’nde 12 Haziran tarihinde gerçekleşen elektrikli motosiklet hırsızlığı ve 21 Haziran’da Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi A.Ö., polis tarafından takibe alındı.

SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan operasyonla İskenderun’da yakalanan A.Ö.’nün, daha önce hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler arasında ise 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 1 adet çalıntı motosiklet bulunuyor.

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