Motosiklet Hırsızları Yakalandı, 2 Şüpheli

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aksaray’da bir apartmandan motosiklet çalan yaşı küçük iki şüpheli, önce güvenlik kameralarında görüntülendi, ardından polise yakalandı. Hırsızlık olayı, Fatih Mahallesi’ndeki bir apartmanda gece yarısı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletin çalındığına dair yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hızlıca harekete geçti.

KAMERALARDAN İZİNİ TAKİP ETTİLER

Olay gecesine ait olan apartmanın güvenlik kameralarından hareket eden polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Daha sonra bölgedeki çok sayıda kamerayı inceleyerek, F.K. ve M.E.A. isimli şahısların Ereğlikapı Mahallesi’ndeki evlerini tespit etti. Ardından polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenleyerek, yaşı küçük iki şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı.

Polis, çalınan motosikleti de bularak sahibine teslim etti. Emniyetteki sorgulamalarının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.